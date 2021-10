Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Ayazağa Spor Kompleksi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'de spor tesislerinin, sporcunun, spor yapma anlayışının bütün matematiği değişmiştir. Avrupa'yı imrendirecek statlarımız, tesislerimiz var. Sadece futbolda değil, spor salonlarından atletizm pistlerine kadar her noktada Türkiye bir spor yatırım merkezi haline geldi." dedi.

Soylu, Ayazağa Spor Kompleksinin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıl önce sahanın yapılması için kendisine talepte bulunanlara, Ayazağa'ya yakışır bir tesisin inşa edileceğine dair söz verdiğini hatırlattı.

Bu isteğin gerçekleşmesi için üzerine düşen sorumluluğu aldığını aktaran Soylu, Silivri'den Çatalca'ya, Şile'den Küçükçekmece'ye, Zeytinburnu'ndan Sarıyer'e kadar o tarihten bugüne kadar sadece kendi Bakanlığına ait 60'ın üzerinde eserin İstanbul'a kazandırıldığını söyledi.

Soylu, bakanlık olarak dertlerinin milletin 24 saat huzur içerisinde yaşaması olduğunun altını çizerek, "İstanbulluların evinden okuluna, işine, gecenin bir saatinde hiçbir huzursuzluk hissetmeden, endişeye kapılmadan istediği noktaya gidebilmesi bizim derdimiz. Geçen gün Diyarbakır'daydım. Gecenin saat üçünde, dördünde Diyarbakır sokaklarındaydık. Bir zamanlar akşamın saat dördünde, beşinde herkesin kepengini indirdiği Diyarbakır'da, 24 saat çalışan iş yerlerinin açık olduğunu, herkesin gözünün içerisinde umut olduğunu ve aydınlık olduğunu gören bir kardeşiniz olarak bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Karakol eksikliği olan yere karakol yaptıklarına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Polis merkezi eksikliği varsa polis merkezi yaptık. 34 bin polisi vardı İstanbul'un, şu anda bekçileriyle beraber toplam 50 bin rakamına ulaştık. Bizim derdimiz, esnafımızı, çocuğumuzu, büyüğümüzü bir yerden bir yere giderken rahatsız eden hırsız, uğursuz, uyuşturucu satıcısı kim varsa bunlara fırsat vermemektir. Hiç merak etmeyin. Bana kızıyorlar. Neden? 'Uyuşturucu satıcısının ayağını kırın' demişim. Yine diyorum var mı? Kızarsanız kızın, ne yapayım?

Bu sahalar niçin oluyor? Bu sahalar sadece sağlıklı bir şekilde spor yapılmasını temin etmenin yanında gençleri kötü alışkanlıklara düşürmek isteyenlere fırsat tanımamak, mahallelinin kim olduğunu bilebilmek, büyüğünü, küçüğünü bilebilmek için yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'de spor tesislerinin, sporcunun, spor yapma anlayışının bütün matematiği değişmiştir. Avrupa'yı imrendirecek statlarımız, tesislerimiz var. Sadece futbolda değil, spor salonlarından atletizm pistlerine kadar her noktada Türkiye bir spor yatırım merkezi haline geldi. Sadece Türkiye'nin belirli bölgelerinde değil, Hakkari'den Kastamonu'ya, Ilgaz'dan Sarıkamış'a kadar kayak merkezleri ülkemizin her tarafında yapıldı. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, güreş, boks gibi her türlü sporun her türlü alt yapısını ve imkanını geliştirdik. Sayın Valimiz ile Gençlik ve Spor Bakanımızın hakkını yemek doğru olmaz. Ellerindeki bütün desteği, bütün gayreti hep birlikte ortaya koydular. "

Soylu, ufak tefek pürüzlerle karşı karşıya kalsalar da pürüz aşmayı sevdiklerini ve tüm pürüzleri aştıklarını, bu sayede Ayazağa'ya ve sporculara yakışır bir stat inşa ettiklerini dile getirdi.

"21. yüzyılın başından itibaren Türkiye bambaşka bir noktaya gelmiştir"

İçişleri Bakanı Soylu, geçen hafta Tunceli'de olduğunu ve bu akşam Hakkari'ye gideceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Ovacık'ta Ahpanos Vadisi'nde bulundum. 570 terörist vardı orada, bundan 5 yıl önce. Bu hafta ikisini daha tepeledik. Üçünden de birisinin kolu yok, birisinin bacağı yok, bir tanesinin de başka bir iç hastalığı var, yatıyor. Toplam 16 kaldı. Onlar da kafalarını, burunlarını çıkaramıyorlar. Burunlarını çıkarttıkları an tepeliyoruz. 180'in altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? ABD'nin, Fransa'nın, Avrupa'nın, Batı'nın bu ülkeyi ilerlemeden yoksun bırakmak için, bu ülkenin birliğini ortadan kaldırabilmek için tuttukları hainler olarak nitelendiriyoruz. ve biz onları tepelediğimiz zaman ABD'yi de tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz. Bundan 20-21 yıl önce bir Suriye vardı. Bugün Suriye o günden çok geri düştü. 2000 yılında bir Irak vardı, bugünkü Irak o günkü Irak'tan çok daha geridedir. Etrafınızdaki coğrafyadaki bütün ülkelere böyle bakın. Batı, her birini geri bırakabilmek için binbir tezgahla üzerlerine oynamaktadır. Ama 21. yüzyılın başından itibaren Türkiye, bambaşka bir noktaya gelmiştir."

Soylu, 2 yıldır pandemiyle karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, "Çektiklerimizi hepimiz biliyoruz. Bütün dünya maliyetle karşı karşıya kaldı, elbette ki biz de maliyetle karşı karşıya kaldık. Şimdi diyorlar ki, 'Nasıl olsa pandemide Türkiye sıkışmıştır. Belki biraz daha üzerine gidersek, onları pes ettiririz. Bugünkü ilerlemelerinin tamamını bir şekilde geri alabiliriz.' Çünkü bize kızıyorlar. Büyüttükleri FETÖ'yü tasfiye ettik. Büyüttükleri PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik. Çünkü bize kızıyorlar. 'İHA vermedik, ATAK helikopterleri vermedik ama kendileri yaptılar, nasıl yaparlar? Nasıl dünyanın en büyük havalimanını yaparlar? Biz bunları bu kadar sıkıntıyla karşı karşıya bırakırız da bunlar yine ayakların üzerinde nasıl dururlar?' Onlara buradan, Ayazağa'dan, yiğidin harman olduğu yerden bir şey söylemek istiyorum. Biz daha yeni başladık, göreceksiniz, bütün dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir ülke olacağız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yapacağı çok iş olduğunu aktaran Soylu, "Cumhur İttifakı'nın yapacağı çok iş var. Aziz ve asil milletimizin yapacağı çok iş var, hep birlikte etrafımızdaki coğrafyayı kaos cenderesine döndürmek isteyenlere fırsat vermeden, birbirimize sarılarak, birlik anlayışı içerisinde en güzelini yaparak yolumuza devam edeceğiz. Onun için hepimiz çok çalışmalıyız, çok gayret göstermeliyiz, çok mücadele etmeliyiz, yılmamalıyız. Bizi teslim almak isteyenlere de pes etmeden ayakta durarak, dünyada söyleyeceğimiz sözün var olduğunu hep birlikte anlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.