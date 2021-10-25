İçişleri Bakanı Soylu: "Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri Gri Kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: 'Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. - Son Dakika