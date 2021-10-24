Son dakika haberleri! İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU VE KIRGIZİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI NİYAZBEKOV İLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov iki ülke arasındaki ilişkileri ele almak için Sarıyer'deki Vilayet Evi'nde bir araya geldi.

İkili görüşmede kaçak göç, terörle mücadele, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadele konularını ele alınacak. Toplantı öncesi, Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov Kore'den dönerken özellikle İstanbul'a gelmeyi, sizinle görüşmek için seçtim dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; İstanbul sizin şehriniz diyerek Kırgız mevkidaşını cevapladı.

ÇOK GÜÇLÜ BİR YOLCULUĞU BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Toplantı öncesi konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Kırgızistan Cumhuriyet İçişleri Bakanı Niyazbekov'u İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız. Çok kısa bir süre önce yine Acil Durumlar Bakanı'yla birlikteydik. Ondan bir süre önce sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgız Cumhurbaşkanı yapılan karşılıklı görüşmelerde birlikteydik. Biraz önce sayın bakan da ifade ettiler biz Kırgızistan'ı dünyada ilk tanıyan devletiz. Tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra ilk andan itibaren birbirimize karşı koyduğumuz sahiplik aynı ölçüde devam etmektedir. Kırgızistan'ın ve Kırgız Halkının ülkemizin ve milletimizin gönlünden müstesna bir yeri vardır. İnşallah bugün yapacağımız toplantılar, ortaya koyacağımız adımlar ve birlikte gerçekleştireceklerimizle bizim tarihsel olarak ve bugün olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Şunu ifade etmek isterim ki bir çok alanda Türkiye'nin özellikle göçten siber suçlarla mücadeleye kadar, uyuşturucudan terörizme kadar bir çok alanda önemli gelişimleri mevcuttur. İnşallah en kısa zamanda güvenlik iş birliği anlaşmasını imzalayacağız. Yine çok güçlü bir yolculuğu birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte yapacağımız çok iş var dedi.