Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve... - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve...
05.10.2021 10:01
Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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