İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-14 Operasyonlarında; Hakkari-Merkez ilçe kırsalında, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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