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Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

15.10.2021 14:47
Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-14 Operasyonlarında; Hakkari-Merkez ilçe kırsalında, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam edilmektedir" denildi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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