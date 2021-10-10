Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Dilek (40), Melike (17), Sude Özge Şenol (15) ve Cemile Agçe (49) yaralandı.

Samsun 'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sounucu 6 kişi yaralandı.

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