Üye Girişi
Son dakika haberleri! İKİTELLİ'DE İŞ YERİNDE KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! İKİTELLİ'DE İŞ YERİNDE KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

05.10.2021 06:02
Son dakika haberleri! İKİTELLİ'DE İŞ YERİNDE KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI, System.String[]

Bir son dakika haberine göre , İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

, İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, işçilerin asitli siyanürü karıştırmasından tepkime yapması sonucu 11 kişi kimyasal maddeden etkilendi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilenen 11 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. İşçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İKİTELLİ'DE İŞ YERİNDE KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü 00:00 Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi 21:53 Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama 19:51 Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu 14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Resmen kara pazartesi! İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü Resmen kara pazartesi! İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
00:20
Eşinin öldürülmesinden sonra kadına gelen aşk mektubunu Müge Anlı okudu! Duyanlar kulaklarına inanamadı Eşinin öldürülmesinden sonra kadına gelen aşk mektubunu Müge Anlı okudu! Duyanlar kulaklarına inanamadı         
23:16
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor         
10:17
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 06:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İKİTELLİ'DE İŞ YERİNDE KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement