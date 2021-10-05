Son dakika haberleri! İKİTELLİ'DE İŞ YERİNDE KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

, İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, işçilerin asitli siyanürü karıştırmasından tepkime yapması sonucu 11 kişi kimyasal maddeden etkilendi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilenen 11 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. İşçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu.