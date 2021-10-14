Son dakika haberleri: İngiltere'de zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü okula çocuk istismarı soruşturması - Son Dakika

İngiltere'de zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü bir okula, öğrencilerin haftalarca odalara kilitlenerek kötü muamele gördüğünün tespit edilmesinin ardından çocuk istismarı soruşturması açıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeydoğusunda bulunan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitim gördüğü Whitefield Okulu'nda yaşları 3 ila 19 arasında değişen çok sayıda çocuğun "inziva odalarına" kapatılarak, haftalarca kötü muamele gördüğü tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerle zihinsel engelli öğrencilerin istismar edildiğinin ortaya çıkmasından sonra okula soruşturma açıldı. Soruşturma raporunda, 300'den fazla zihinsel engelli öğrencisi bulunan Whitefield Okulu'nda, 2014 ve 2017 yılları arasında öğrencilerin yeterince havalandırılmayan ve ışık görmeyen kilitli kapılı odalara kapatıldığı belirtildi. Raporda, önemli sayıda öğrencinin "davranışlarının iyi olmadığı" gerekçesi ile inziva odalarına yerleştirildiği, ailelere, çocukların söz konusu odalara yerleştirilmesi konusunda bilgi verildiğine dair hiçbir kanıt olmadığı belirtildi. Metropolitan polisinin önemli miktarda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesinin ardından okula "organize suistimal" suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

Aileler okulda inziva odalarının olduğundan bile haberdar olmadıklarını belirtirken, bir ebeveyn, sözlü olarak iletişim kuramayan ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuğunun engeli nedeniyle odalardaki herhangi bir deneyimi aktaramayacağını ifade etti. Aileler ayrıca, çocuklarının davranışları nedeniyle okul tarafından sık sık arandığını ancak odaların kullanımından hiç söz edilmediğini söyledi.

Okul yönetimi, soruşturma için polisle birlikte çalıştığını söylerken, okulda odalarda vakit geçirmiş olabileceği düşünülen bazı öğrencilerin velileriyle London Borough of Waltham Forest Belediyesi tarafından temasa geçildi. Mayıs 2017'deki bir rapora göre, bir öğretmenin 17 yaşındaki otizmli bir öğrenciyi tekmelediğinin fark edilmesinden sonra okul yönetimi aynı yıl ebeveynlere inziva odalarının kapanacağını söyleyen bir mektup gönderdi. Fakat okul, mektupta güvenlik kamerası görüntülerinden bahsetmedi. Ocak 2017'deki inceleme sonrasında ise okulun "yetersiz" olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.

Korunaklı bir alan olarak tanımlanan inziva odaları, İngiltere'de bazı okullarda istisnai durumlarda uygulanıyor. Resmi yönetmeliklere göre, öğrencilerin kendileri veya başkaları için tehlike oluşturduğu düşünülen durumlarda son çare olarak çocuklar sakinleşmeleri için güvenli inziva odalarına alınıyor. - LONDRA