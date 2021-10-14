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Son dakika haberleri... Irak seçimlerinde Sünniler oylarını artırarak ikinci parti konumuna yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Irak seçimlerinde Sünniler oylarını artırarak ikinci parti konumuna yükseldi

14.10.2021 14:13
Son dakika haberleri... Irak seçimlerinde Sünniler oylarını artırarak ikinci parti konumuna yükseldi

Son dakika haberi: Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimler sonuçları itibarıyla sürprizleri de beraberinde getirdi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimler sonuçları itibarıyla sürprizleri de beraberinde getirdi.

İran'ın desteklediği Şii Fetih Koalisyonu seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına göre ciddi düşüş sergilerken, eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin liderliğindeki Sünniler ise Meclisin ikinci partisi konumuna yükseldi.

Irak'ta 2003 sonrası yapılan 5'inci genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre İran'a yakın Şii gruplar seçimin kaybedeni olurken, 329 sandalyeli Meclise 60'a yakın vekil gönderen Sünnilerin yıldızı parladı.

Irak'ta Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde seçim yarışı Muhammed Halbusi'nin Takaddum (İlerleyiş) ve Hamis Hançer'in lideri olduğu Azim Koalisyonu arasında geçti.

Hançer, 20 sandalye kazanırken, genç Sünni lider Halbusi, Hançer'e fark atarak, 40'a yakın sandalye elde etti. Halbusi böylece Sünni bölgelerdeki oyların önemli bölümü kazanmış oldu.

Halbusi'nin, Sünniler adına hükümet kurma çalışmalarında da güçlü şekilde masaya oturması bekleniyor.

"Bu başarı, Irak siyasetinde Sünni ağırlığını ortaya çıkarır"

Irak Düşünce Merkezi Başkanı İhsan eş-Şammari AA muhabirine, Sünnilerin seçim başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şammari, "Halbusi'nin zaferi sürpriz olmaktan ziyade üzerine iyi çalışılmıştı. Halbusi'nin geçmiş dönem valilik makamında oturmuşluğu var. Sünni sahasının daha önceki geleneksel seçim propaganda ve vaatlerinden farklı şeyler söylemesi ve söylemini destekleyen geniş bir cumhurun olması seçimleri kazanmasını sağladı." dedi.

Halbusi'nin genç ve karizma sahibi olmasının da Sünni tabanda heyecan uyandırdığını ifade eden Şammari, şöyle devam etti:

"Halbusi, seçim öncesi Sünni seçmene yakın durdu. Bu çapta bir başarı Irak siyasetinde Sünni ağırlığını ortaya çıkarır ve Halbusi, hükümetin kurulması sürecinde oluşacak ittifaklarda yer alması için yeşil ışık sahibi. Sadr ve Barzani ile üçlü ittifakta yer alırsa Irak'taki geleneksel ulusal ittifak (Şii çoğunluk) modelini de bozmuş olur.

Sünnilerin öncesinde siyasi karara etkisi sınırlı ve hatta yoktu. Bu seçim başarısıyla yeni söylemli bir Sünni siyasi haritası ortaya çıkar. Halbusi, Şiiler arasındaki hükümet kurma çalışmalarında daha dikkatli ve titiz bir tavır takınmalı. Onlar arasındaki çekişmelerde taraf olursa kaybedebilir."

Irak'ta, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.

Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi. Bu partinin sandalye sayısının 40'ın üzerine çıkabileceği de ifade ediliyor.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu, 37 vekille üçüncü sırada yer aldı. İran'ın desteklediği Fetih Koalisyonu ise geçen dönem sahip olduğu 54 sandalyeden 14'e düşerek, seçimin kaybedeni oldu.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı. Bu seçimlere katılım oranı ise 2003 sonrası yüzde 41 ile en düşük seviyeyi gördü.

Seçimler, Sünni, Ekim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Irak seçimlerinde Sünniler oylarını artırarak ikinci parti konumuna yükseldi - Son Dakika


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