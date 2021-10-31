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Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti

31.10.2021 17:59
Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 177 artarak 126 bin 303'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 177 artarak 126 bin 303'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 427 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1108'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 924 bin 638'e yükseldiği ülkede, 177 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 126 bin 303'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 888 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 52 milyon 615 bin 937 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 34 milyon 482 bin 617 kişiye ikinci dozu, 88 bin 69 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 87 milyon 186 bin 623 doz aşı uygulandı.

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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