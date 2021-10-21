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Son dakika haberleri... 'İş bulma' vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, düzenlenen operasyonla çökertildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'İş bulma' vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, düzenlenen operasyonla çökertildi

21.10.2021 09:12
Son dakika haberleri... 'İş bulma' vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, düzenlenen operasyonla çökertildi

Son dakika haber... Türkiye'ye 'iş bulma' vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları günübirlik kiraladıkları evlerde 'zorla' fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalandı.

Türkiye'ye 'iş bulma' vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları günübirlik kiraladıkları evlerde 'zorla' fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, biri Kenyalı, 8'i Özbekistan uyruklu 9 yabancı kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen bir suç çetesi tespit edildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Liderliğini İ.Y.'nin yaptığı fuhuş çetesinin, yöneticiliğini H.Y. ve İ.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Tehdit, dayak ve baskı uygulanmış

İddiaya göre İ.Y. liderliğindeki çetenin, yurt dışından çeşitli bağlantılarla buldukları yabancı uyruklu kadınları, 'iş bulma' vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri, kadınları borçlandırarak pasaportlarına el koyup, 'tehdit', 'dayak' ve 'baskı' uygulayarak zorla fuhuşa sürükledikleri tespit edildi. İstanbul'un Beşiktaş ve Şişli gibi merkez ilçelerinde emlakçılardan "günübirlik" diye tabir edilen kiralık ev kiralayan çete üyeleri, kadınlara bu evlerde para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

Altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucu çeteye ulaşıldı, 9 kadın kurtarıldı

Başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardın fuhuş çetesine yönelik 11 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete üyelerinin saklandıkları adreslere ve kadınların fuhuş yaptırıldığı günlük kiralanan evlere yapılan baskınlarda biri Kenya, sekizi Özbekistan uyruklu toplam 9 kadın kurtarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda çete lideri İ.Y., çetenin yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Kirli ticaretin listesinin tutulduğu 3 defter ele geçirildi

Gözaltına alınan fuhuş çetesi üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 3 bin 300 paket cinsel içerikli malzeme, 14 cep telefonu, fuhuş ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 80 TL, 102 dolar ve 50 Avro paranın yanı sıra, kirli ticaretin listesinin tutulduğu 3 defter ve bir pasaport ele geçirildi.

Mahkeme çete lideri ve adamlarını tutukladı

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çete üyeleri 14 Ekim'de "İnsan Ticareti" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" iddialarıyla suçlarından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin altısı hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanarak salıverildi. Suç örgütü lideri İ.Y., örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özbekistan, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 'İş bulma' vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, düzenlenen operasyonla çökertildi - Son Dakika


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