Isparta'da, minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde, 8 Ekim'de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Adem Sarıhan yaşamını yitirdi.
Sarıhan'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.
İlçede 8 Ekim'de, minibüs ile elma yüklü kamyonet çarpışmış, savrulan minibüs hareket halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Isparta'daki trafik kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika