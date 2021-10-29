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Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi - Son Dakika

Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi

29.10.2021 16:03
Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi

Son dakika haberi... İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1956 yılında gerçekleştirilen Kefr Kasım katliamıyla ilgili özür dileyerek, "Kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1956 yılında gerçekleştirilen Kefr Kasım katliamıyla ilgili özür dileyerek, "Kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı ve 23'ü çocuk 49 kişinin öldürüldüğü katliam nedeniyle Kefr Kasım kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende konuşan Herzog, Kefr Kasım katliamının İsrail tarihinin en üzücü olaylarından biri olduğunu belirtti.

Masumların tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Herzog, "49 kurbanın anısı, onların aileleri ve Kefr Kasım sakinlerinin önünde başımı eğiyor, kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez de 2007'de Kefr Kasım'ı ziyaret etmiş ve katliam nedeniyle özür dilemişti.

Kefr Kasım katliamı

Katliam emri veren komutanın, 1 kuruş para cezasıyla serbest bırakılması nedeniyle "Bir Kuruş" olarak da anılan Kefr Kasım katliamı 29 Ekim 1956'da aynı adlı Filistin köyünde gerçekleşti.

Olay öncesinde İsrail, kendi sınırları içinde ve Ürdün sınırına komşu Filistin köylerinde 17.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgedeki İsrailli komutan İshar Şadmi, yasağın kararlılıkla uygulanmasını talep ederek, aykırı davrananlara ateş açılmasını emretti.

Şadmi'nin birlik komutanı Samuel Malinki'ye "Ölülerin olması daha iyi. Duygusallık istemiyorum." dediği de tarih sayfalarında olaya ilişkin geçen anekdotlardan biri olarak yer aldı.

Köy muhtarı, sokağa çıkma yasağının başlamasından yalnızca yarım saat önce konu hakkında bilgilendirilmesi üzerine, köy dışında çalışan yasaktan habersiz yaklaşık 400 kişi bulunduğunu ve yarım saatin bu kişileri haberdar etmek için yeterli olmayacağını İsrailli yetkililere iletti.

İsrailli yetkililer ise köye dönenlere bir şey yapılmayacağına dair taahhütte bulunmasına rağmen bu söz tutulmadı ve 29 Ekim 1956'da sadece köy girişinde 43 kişi öldürüldü. Olayda 23'ü çocuk olmak üzere 48 kişi İsrail güçleri tarafından katledildi.

Bazı kaynaklarda ise hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olması nedeniyle ölü sayısı 49 olarak aktarılıyor.

Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi
Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi - Son Dakika


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