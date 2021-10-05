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Son dakika haberleri | İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini hedef almayı sürdüreceklerini söyledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini hedef almayı sürdüreceklerini söyledi

05.10.2021 23:07
Son dakika haberleri | İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini hedef almayı sürdüreceklerini söyledi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran tehdidini "tüm cephelerde ve her zaman" ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran tehdidini "tüm cephelerde ve her zaman" ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

Kochavi, Askeri İstihbarat Birimi (Aman) başkanlığındaki devir teslim töreni sırasında, İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Askeri istihbarat sayesinde İsrail ordusunun İran'da olup bitenler ve Orta Doğu'daki konumu hakkında çok şey bildiğini kaydeden Kochavi, "İran'ın kapasitesini yok etme operasyonları her alanda ve her zaman sürecek. İran'ın nükleer programına karşı operasyonel planlar geliştirilmeye ve iyileştirilmeye devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Nükleer mesele konusundaki gelişmeler ne olursa olsun etkili bir yanıt vermenin görevleri olduğunu söyleyen Kochavi, tüm istihbarat servislerinin de bu çabaya ortak olduğunu dile getirdi.

Bugünkü törenle görevini Aharon Haliva'ya teslim ederek bu görevden ayrılan eski Askeri İstihbarat Birimi Şefi Tümgeneral Tamir Hayman ise, "baskıcı" olarak nitelendirdiği İran İslam Cumhuriyeti'nin şu anda istikrarlı olduğunu ancak eninde sonunda düşüş yaşayacağını savundu.

Hayman, "İran tehdidi, hem nükleer alandaki endişe verici gelişmelerle hem de karadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarıyla bölgesel bir etki olarak ortaya çıkıyor." dedi.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

İsrail yönetimi ise ABD'den, nükleer anlaşmayı imzalamaması halinde İran'a "ağır" yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

İsrail'in uluslararası kontrole tabi olmayan bir nükleer cephaneliği var ve İran'ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçluyor, Tahran ise nükleer programının barışçıl amaçlar için yürütüldüğünü savunuyor.

Genelkurmay Başkanı, Nükleer, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini hedef almayı sürdüreceklerini söyledi - Son Dakika


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