İsrail'in Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile Çevre Koruma Bakanı Zandberg, hükümetin 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasına tepki gösterdi.

İsrail hükümetini oluşturan koalisyonun sol eğilimli partisi Meretz'ten bakan olan Horowitz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bunlar tanınmış sivil toplum kuruluşları (STK) ve onları bu şekilde tanımlamak çok sorunlu bir durum. (Savunma Bakanı Benny) Gantz ile güvenlik kurumları bu karar hakkında halka kanıt sunmalıdır. İsrail, Filistinli STK'lara kısıtlamalar getirirken çok ama çok dikkatli olmalı, çünkü bunun siyasi alanda, dış ilişkilerde ve en önemlisi insan hakları alanında etkileri olacaktır."

Çevre Koruma Bakanı Zandberg ise İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "Genellikle insan hakları, sol ve işgal karşıtlığı terörle ilişkilendirilir ancak burada durum böyle değildir." ifadesini kullandı.

İsrail hükümeti dün, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesini illegal ilan etmişti.