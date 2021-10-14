Atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa ilçesindeki bir cila atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Büyük Coşkun Sokak'ta 3 katlı bir binanın 3. katındaki cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.