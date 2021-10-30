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Son dakika haber | İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi

30.10.2021 13:23

Son dakika haber: İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi Art arda patlamalar yaşandığı yangın itfaiyenin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı.

İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi

Art arda patlamalar yaşandığı yangın itfaiyenin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. Ufak çapta patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı kolonya imalathanesinde bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm işyerini etkisi altına aldı. İşyeri çalışanları binayı boşaltarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kolonya üretiminde kullanılan yanıcı maddelerin oluşturduğu ufak çaplı patlamalar itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdı. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangına müdahale edilirken binanın çevresini güvenlik şeritleri ile kapattı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.

"Bir türlü söndüremediler"

Yaşanan olayı anlatan görgü şahidi Emrah Genç, "İlk önce ön tarafta söndürmeye başladılar. Biz de sonradan garajdan araçlarımızı çektik. İtfaiye yanaştı. Kolonya fabrikası herhalde. Bir türlü söndüremediler. İtfaiye geldi. 1 buçuk saat oldu. 1 kere patladı. Ses duyuldu. Az önce üst kattan bir ses daha duyuldu. Araçlara zarar gelmesin diye çektik. Sokağı komple boşalttık" dedi.

Son dakika haber | İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi
Son dakika haber | İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi
Son dakika haber | İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi
Son dakika haber | İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi

Gaziosmanpaşa, İstanbul, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İstanbul'da kolonya imalathanesinde korkutan yangın: Art arda patlamalar meydana geldi - Son Dakika


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