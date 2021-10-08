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Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı

08.10.2021 09:50

Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı- Mega kentin çeşitli ilçelerindeki iş yerlerinden cep telefonu çalan 57 yaşında hırsız sonunda yakalandı Hırsızın emniyette çeşitli suçlardan 52 adet kaydı olduğu ortaya çıktı İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki iş yerlerinden cep...

Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı- Mega kentin çeşitli ilçelerindeki iş yerlerinden cep telefonu çalan 57 yaşında hırsız sonunda yakalandı

Hırsızın emniyette çeşitli suçlardan 52 adet kaydı olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki iş yerlerinden cep telefonu çalarak vatandaşların kabusu haline gelen 57 yaşındaki hırsız, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaldığı otelde yakalandı. Emniyette çeşitli suçlardan 52 adet kaydı bulunan hırsızın otobüs kartını bile bir yakınından çaldığı ortaya çıktı. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde börekçi, pastane, çiğ köfteci başta olmak üzere birçok iş yerine giren bir adam, onlarca cep telefonu çaldı. Yaşlı olduğu için kimsenin şüphelenmediği hırsız, zaman zaman ortadan kaybolarak kendini unutturmaya çalıştı. Birkaç ay sonra bu kez Kağıthane'de ortaya çıkan hırsız, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi üzerindeki bir börekçide bu kez Zilan A.'nın yaklaşık 2 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı.

52 adet suç kaydı ortaya çıktı

Son hırsızlık olayının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelenmeye alan polis ekipleri, şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Hırsızın emniyette "hırsızlık" suçundan 19 adet, "açıktan hırsızlık" suçundan 15 adet, "iş yerinden hırsızlık" suçundan 2 adet ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ise 16 adet kaydı bulunan Cemal E. olduğunu tespit etti.

Seri hırsızı Kağıthane polisi yakaladı

Görüntüleri adım adım izleyen Kağıthane polisi, şahsın iş yerinden çıktıktan sonra otobüse bindiği ve kart bastığını belirledi. Bunun üzerine kartı tespit eden polis ekipleri yaptığı incelemede kartın, hırsızın akrabası İrfan E.'ye ait olduğunu ve ondan çaldığını tespit etti. Akrabasından yola çıkan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te bir otelde kalan Cemal E.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cemal E. emniyette ifadesi alınarak sorgulandı. İşlemleri tamamlanan hırsız sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DCC-ZA-NSO-Y)

Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı

Asayiş Büro, Kağıthane, Hisarcık, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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