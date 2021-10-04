Üye Girişi
Son dakika haberleri! İstinaf, öğretmen Şengül Karaca'nın ölümü davasında beraat eden sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstinaf, öğretmen Şengül Karaca'nın ölümü davasında beraat eden sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı

04.10.2021 14:22
Son dakika haberleri! İstinaf, öğretmen Şengül Karaca'nın ölümü davasında beraat eden sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, öğretmen Şengül Karaca'nın, Beyoğlu'ndaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, hakkında beraat kararı verilen sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, öğretmen Şengül Karaca'nın, Beyoğlu'ndaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, hakkında beraat kararı verilen sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Aydın ile avukatı katıldı. Duruşmada, öğretmen Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Hasan Aydın, daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, üzerine atılı suçu işlemediğini, hakkında verilen beraat kararının onanmasını istediğini söyledi.

Müşteki Yalçın Karaca da, sanığın kardeşini öldürdüğüne inandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Müşteki ailenin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu da, savcılık ve kolluk aşamasında soruşturmaya etki edecek delillerin toplanmadığını ve eksik soruşturma yapıldığını savunarak, eksikliklerin giderilerek dava dosyasının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, sanığın suçun faili olduğunu belirterek, kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Şen, olayın görgü tanığı olan E.K'nin kollukta verdiği ifadesinde sanığın Şengül Karaca'yı iki eliyle aşağıya ittiğini gördüğünü söylediği, sanığın kollukta avukatı olduğu halde susma hakkını kullanarak vakit kazanmaya çalıştığı, daha sonra çelişkili beyanlar verdiğini belirtti.

Adli Tıp raporunda Şengül Karaca'nın kol ve boyun kısmında eski yara izlerinin bulunduğunun belirtildiği kaydedilen mütalaada, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu halde görgü tanığının ölmüş olmasının gerekçe gösterilerek mahkemede beyanının alınamadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesinin dosya ile örtüşmediği aktarıldı.

Mütalaada, bu nedenle verilen beraat kararının kaldırılarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son savunmaları sorulan sanık Hasan Aydın, "Yaklaşık 2 yıldır hem ben, hem maktul uyku ilacı kullanıyorduk. İlacın prospektüsünde intihar meyili yarattığı yazmaktadır. Özellikle alkol ile kullanıldığında bu eğilimi şiddetlendirmektedir. Olay gecesi ben uyuyordum. O gece de ilaç ve alkol almıştım. Gürültüye uyandığımda Şengül ağlıyordu. Ben kesinlikle Şengül Karaca'yı pencereden iterek öldürmedim. Böyle bir şey yapmadım. Düşme anını görmedim. İntihar ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, sanık Hasan Aydın hakkında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararının kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Aydın'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar veren Ceza Dairesi, sanığın pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezasında indirim uygulamadı.

Ceza Dairesi, sanık Hasan Aydın'ın hükümle beraber tutuklanmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonuna giren polis ekipleri, sanık Hasan Aydın'ın ellerine kelepçe takarak salondan çıkardı.

Öte yandan Ceza Dairesinin oy çokluğu ile aldığı karara katılmadığını belirten üye hakim Derya Bayburtluoğlu, muhalefet şerhi koydu.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Hasan Aydın'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davaya ilişkin kararını 16 ekim 2019'da açıklayan İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Beraat kararına karşı, Şengül Karaca'nın ailesi itirazda bulunmuştu.

Şengül Karaca, Ceza Dairesi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstinaf, öğretmen Şengül Karaca'nın ölümü davasında beraat eden sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek 14:06 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu 13:58 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı 13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? 12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı 12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu 12:13 Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu

Son Dakika Haberleri
14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:57 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü         
14:24
Fark şimdiden göründü! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon ayarı geliyor Fark şimdiden göründü! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon ayarı geliyor         
14:11
Ali Koç'un Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu         
14:06
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor         
13:57
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
13:38
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
2 bin yıllık lahidin üzerindeki 2 bin yıllık lahidin üzerindeki "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor         
12:39
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 14:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İstinaf, öğretmen Şengül Karaca'nın ölümü davasında beraat eden sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement