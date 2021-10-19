Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanlığından, Draghi ile Putin'in yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Draghi ve Putin'in, görüşmede başta Afganistan krizindeki son gelişmeler olmak üzere, gelecek hafta yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nin hazırlıklarını ve İtalya-Rusya ilişkilerini ele aldıkları belirtildi.