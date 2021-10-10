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Son dakika haberleri: İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikası protestolarında 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikası protestolarında 12 kişi gözaltına alındı

10.10.2021 12:39
Son dakika haberleri: İtalya'da

Son dakika gündem haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik dünkü protestolarda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik dünkü protestolarda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, Roma'daki yürüyüşte olaylardaki rolü sebebiyle polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında ultra aşırı sağcı Forza Nuova partisinin liderlerinden Roberto Fiore ve Giuliano Castellino'nun da olduğu belirtildi.

Bu arada, dünkü protesto yürüyüşü sırasında aşırı sağcıların da olduğu bir grubun, saldırdığı ülkenin en büyük işçi sendikası olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) genel merkezi önünde bugün sendikacılar saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada yaptığı konuşmada, dünkü saldırıları "demokratik bir yara, anayasaya saldırı, çalışma dünyasının haklarını ihlal eden bir eylem" olarak tanımladı.

Landini, 16 Ekim'de demokrasi ve çalışma dünyası için faşizm karşıtı büyük bir dayanışma gösterisi yapacaklarını açıkladı.

İtalya'da 6 Ağustos'tan bu yana yürürlükte olan ve 16 Ekim'de tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale gelecek "Yeşil Geçiş" belgesine yönelik dün pek çok yerde protesto gerçekleştirilmişti. Roma ve Milano'daki gösterilerde polisle protestocular arasında sık sık arbede çıkmıştı.

Roma'da başbakanlık yakınlarına kadar gelen göstericileri polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak uzaklaştırmış, protestocular ise taş, şişe ve meşalelerle karşılık vermişti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi başta olmak üzere pek çok siyasi isim, şiddet eylemlerini ve CGIL'e yönelik saldırıyı kınamıştı.

Protesto, İtalya, Polis, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya'da 'Yeşil Geçiş' sertifikası protestolarında 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikası protestolarında 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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