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Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

27.10.2021 00:14
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bergama ilçesinde önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kardeşi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinde önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bergama'dan Sarıcaoğlu Mahallesi'ndeki evlerine dönen iki kardeşin bulunduğu Harun Karışmaz (41) yönetimindeki 35 AU 0412 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet Can Şengül'ün kullandığı 35 AIH 177 plakalı motosiklete çarptı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil daha sonra karşı yönden gelen 19 DV 339 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Karışmaz ve araçtaki kardeşi Bayram Ali Karışmaz'ın (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Şengül, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü Yusuf Durmaz, otomobilin havanın da karanlık olması nedeniyle önce önünde giden motosiklete arkadan çarptığını ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı. Otomobilin daha sonra kamyonun altına girdiğini aktaran Durmaz, "Frene basmama ve kurtarmaya çalışmama rağmen kazayı engelleyemedim, çok üzgünüm." dedi.

Otomobil, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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