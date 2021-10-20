İzmir merkezli FETÖ'nün emniyet 'mahrem kadın' yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli 5 İlde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet içerisindeki 'mahrem kadın' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinden 32'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da emniyet 'mahrem kadın' yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijital fişleme bilgisi bulunan, 5'i Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı olduğu belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

32 kişi gözaltına alındı

39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak adlandırıldığı öğrenildi. Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

-İHA-