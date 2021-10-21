İZMİR merkezli 7 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, internet sitelerine piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı verip, kaparo dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahte internet sitesi oluşturup, piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı verdikleri, alıcıları ise kaparo alarak, dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin bu yöntemle son 1 yılda 54 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı da ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takibin ardından 24 şüpheli, İzmir merkezli olarak Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.