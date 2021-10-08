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Son dakika haberleri | Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

08.10.2021 10:12

Son dakika gündem haberine göre Kadıköy'de sokak içerisinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışarak yola savruldu.

Kadıköy'de sokak içerisinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışarak yola savruldu. Aynı noktada defalarca benzer kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Mahalle esnafının 'ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü o esnada ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Genç motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği iki sokak kesişiminde ise çok sayıda kazanın meydana gelmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU KEZ ARKADAŞIMIZIN BAŞINA GELDİ"

Yaşanan kazalara ilişkin konuşan çevre esnafından Serkan Gür, "Buralarda iş yeri çoğunlukta olduğu için araç trafiği fazla oluyor. Sürücülerde yol kapma telaşına giriyor. Son kazada motosiklet sürücüsü arkadaşımızın başına geldi. Önlem almak, dikkatli olmak tabi ki önemli ama buraya bir kasis ya da uyarı tabelası yapılması da bu kazaların önüne geçebilir" diye konuştu.

"SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Süreklerin olarak aynı noktada kazaların olduğunu belirten vatandaşlardan Ersin Kılıç, "İki sokak kesişiminde denk gelen sürücüler birbirini görmeden yola giriyorlar. Yolda tümsek ya da kasis olmadığı için hızla ilerliyor ve o kör noktada kazaya karışıyorlar. Burada sürekli kaza oluyor. Motosiklet kazasından daha önce iki otomobil çarpıştı. Geçtiğimiz aylarda da bir araç ve motosikletin karıştığı bir kaza daha meydan gelmişti" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik-İHA)

Son dakika haberleri | Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor
Son dakika haberleri | Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor
Son dakika haberleri | Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor
Son dakika haberleri | Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

Motosiklet, Otomobil, Kadıköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor - Son Dakika


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