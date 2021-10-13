Son dakika haberleri! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'itutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda C.Y ve A.D isimli kadın şüpheliler gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.D adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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