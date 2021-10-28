Son dakika haberleri... 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı
28.10.2021 09:19
Son dakika haberlerine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında icra edilen faaliyetler sonucunda; haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.S. ve Ö.D. yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - NEVŞEHİR
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