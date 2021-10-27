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Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti

27.10.2021 11:03
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Antalya'da daha önce kayalık alana inen köpeğini kurtarmak için falezlere tırmandığı sırada mahsur kalan şahıs, dün aynı bölgeden düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'da daha önce kayalık alana inen köpeğini kurtarmak için falezlere tırmandığı sırada mahsur kalan şahıs, dün aynı bölgeden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. 31 yaşındaki trans birey Tamer A., gezinmek için geldiği falezler üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kano yapan gençler ve amatör balıkçılar, düşen kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler, düşen kişinin olduğu yeri belirlemek için yoğun çaba sarf etti. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan çıkan deniz polisi, kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı. Çukur bir noktaya düşen ve isminin Tamer A. olduğu öğrenilen şahsa müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi. Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı. Ekipler, kaşık sedyeye alınan yaralıyı bota ulaştırmak için büyük çaba harcadı. Küçük bota alınan yaralı, ardından alındığı büyük botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Çevrede yapılan araştırmada ise Tamer A.'nın köpeğine rastlanmadı.

Hastanede hayatını kaybetti

Limana çıkarılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Köpeği için hayatını riske atmıştı

Öte yandan, Tamer A. 5 ay önce de aynı bölgede kayalık alana inen köpeğini aramak için falezlerde mahsur kalmıştı. 40 metre yükseklikteki falezlerden aşağı inmek isterken tehlikeli bir noktada mahsur kalan Tamer A., aşağıya inemeyince kendi imkanlarıyla tırmanarak yukarıya çıkmış, kıyıdaki köpek ise deniz polisi tarafından bota alınarak sahibine teslim edilmişti. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti

Muratpaşa, 112 Acil, Antalya, Kano, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kaybolan köpeğini tırmanarak aradığı falezlerde bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika


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