Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında görevden ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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