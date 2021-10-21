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Son dakika haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar

21.10.2021 20:13
Son dakika haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar

Gelen son dakika haberlerine göre Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar Bursa'da, kendilerini polis olarak tanıtıp, 145 bin liralık vurgun yapan zanlılar tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar

BURSA - Bursa'da, kendilerini polis olarak tanıtıp, 145 bin liralık vurgun yapan zanlılar tutuklandı.

Olay, 18 Ekimde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. D.A.'yı arayan bir kişi, kendini polis olarak tanıtarak, 'Hakkınızda soruşturma var, adınızın soruşturma dosyasından çıkarılması için bize para vermeniz gerekiyor' diyerek banka hesabı numarası verip telefonu kapattı. Korkuya kapılan D.A, evdeki 145 bin lira değerindeki altınları bozdurup, telefondaki kişinin söylediği hesaba gönderdi. Parayı gönderdikten sonra telefonla aradığı kişiye ulaşamayan D.A. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.T., S.M., Ö.Y. ve H.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra Kocaeli ve İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda M.A.'ya ait 145 bin liranın 40 bini ele geçirildi. Şüpheliler, 105 bin lirayı ise harcadıklarını belirtti. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
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