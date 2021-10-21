Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeynep ve Remzi Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Zeynep Ateş (78), Remzi Ateş (79) ve Mecbure Metin (51) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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