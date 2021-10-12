Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ercan Sağlam idaresindeki 40 DN 581 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu TÜPRAŞ Rafinerisi yol ayrımında kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis m
Kaynak: AA
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