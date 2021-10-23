Son dakika gündem: KIRMIZI IŞIKTA GEÇİP KAZA YAPTI, YAKINLARINA 'ARAÇ BURADA, İLGİLENİN' DEDİ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün 'kırmızı' ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü yakınlarını arayarak, "Kaza yaptım. Araç burada. Onunla ilgilenin" dedi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerindeki Işıklı Kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Cahit Eriş (66) yönetimindeki 16 F 0768 plakalı otomobil, kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk'ün (19) kullandığı 16 KON 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, Cahit Eriş yaralandı.

KANLAR İÇİNDE ARACINI DÜŞÜNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası ikinci kazayı önlemek için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Cahit Eriş'e müdahalede bulundu. Kanlar içinde kaldığı görülen sürücü kalan sürücü Cahit Eriş, yakınlarını telefonla arayarak, "Kaza yaptım. Araç burada, onunla bir ilgilen" dedi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eriş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.