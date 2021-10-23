Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması HATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ve yakınları ile buluştu. (1)

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek' - Son Dakika

Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak

Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi