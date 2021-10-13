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Son dakika haberleri! Komşu çocuğunun sulama kanalında ölümüne neden olan sanığın itirafları iddianamede - Son Dakika

Son dakika haberleri! Komşu çocuğunun sulama kanalında ölümüne neden olan sanığın itirafları iddianamede

13.10.2021 11:02
Son dakika haberleri! Komşu çocuğunun sulama kanalında ölümüne neden olan sanığın itirafları iddianamede

Son dakika gelişmesine göre Adana'da sulama kanalında boğulan 9 yaşındaki çocuğun "ellerini tutunduğu yerden ayırdığını" itiraf eden ve olayla ilgili tutuklanan komşusu hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da sulama kanalında boğulan 9 yaşındaki çocuğun "ellerini tutunduğu yerden ayırdığını" itiraf eden ve olayla ilgili tutuklanan komşusu hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki sulama kanalında 22 Haziran'da Berat Coşan Göl'ün (9) boğulmasına ilişkin tutuklu A.S. (19) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık A.S. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"İlk ifadem doğru değildir"

İddianamede sanık A.S'nin ilk ifadesinde, "Olay günü Berat'ı gördüm. Berat bana yüzme havuzuna ve kanala gideceğini söyledikten sonra yanımdan ayrıldı. Bir süre sonra yanıma gelen Kaan isimli arkadaşım Berat'ın suya girdiğini söyledikten sonra ben tek başıma Berat'a bakmaya gittim. Orada Berat'ı suya batıp çıkarken gördüm ve hemen polisi aradım." şeklinde beyanda bulunarak suçunu gizlediği aktarıldı.

Soruşturma sürerken sanık A.S'nin 29 Haziran'da polise başvurarak, şu itiraflarda bulunduğu iddianamede yer aldı:

"Berat Coşan Göl ile olay günü kanal kenarına gittik. Berat yüzmek için suya girdi, ben girmedim. Berat kanala girdikten sonra elleriyle betona tutunuyordu. Sonrasında bana küfrederek suya neden girmediğimi sordu. Ben de Berat'ın yanına yaklaşarak ellerini tutunmuş olduğu betondan ayırdım. Bunun üzerine suya düştü. 'Beni kurtarın' diye bağırıp çırpınmaya başladıktan bir süre sonra suya battı. Ben Berat'ın yüzme bilmediğini biliyordum. İlk ifadem doğru değildir. Kaan diye bahsettiğim kişi aslında yoktur. Ben vicdanım rahat olmadığı için itirafta bulundum."

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

İddianamede, Berat Coşan Göl ile A.S'nin aynı apartmanda oturdukları ve olay günü apartman bahçesinde maktulün kendisine küfretmesi üzerine sanığın bu duruma sinirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli A.S'nin maktul Berat Coşan Göl'ü kanal kenarına gideceğini söyleyerek gelip gelmeyeceğini sorduğu, maktulün geleceğini söylemesi üzerine kanal kenarına gittikleri, Berat Coşan Göl'ün elbiseleriyle suya atladığı, sonrasında yüzü şüpheliye dönük olarak beton duvardan tutunduğu, daha sonra A.S'nin maktulün yanına giderek her iki elini tutunduğu betondan bırakmasını sağladığı, Berat Coşan Göl'ün bir süre çırpındıktan sonra suya battığı, A.S'nin yüzme bilmesine rağmen maktulü kurtarmayarak boğulmasına sebebiyet verdiği, dolayısıyla maktulle önceye dayalı husumeti neticesinde Berat Coşan Göl'ü planlı bir şekilde kanal kenarına götürdüğü, maktulün kanala girdikten sonra tutunmuş olduğu betondan ellerini bıraktırarak ölümüne sebebiyet verdiği ve olaya ilişkin ikrarı da dikkate alınarak 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur."

Çocuğun annesi sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor

Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç, AA muhabirine, eşinden ayrıldığını ve oğluna kendisinin baktığını söyledi.

Sanık A.S'den şikayetçi olduğunu belirten anne Kılıç, şöyle konuştu:

"Benim oğlum çok akıllıydı. O kadar çalışkan ve zekiydi ki bir yaramazlığı ve pis huyu yoktu. Zaten 9 yaşındaki çocuğun olamazdı da. Okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen birisiydi. Böyle bir şey yapıldı, ben adalete güveniyorum. Oğlum kapının önünde oynarken komşumuz A.S. tarafından kanala götürülmüş, hiçbir sebebi yokken oğlumu kanala attığını iddia ediyor. Zaten bunun üzerine tutuklandı. Ben sadece onun çok ama çok yüksek ceza almasını istiyorum."

Tutuklu sanık A.S, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 22 Haziran'da ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 9 yaşındaki Berat Coşan Göl için polis ekiplerince sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kaybolan Berat Coşan Göl'ün cesedini Yenidoğan Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulmuştu.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Haziran, Yüzme, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Komşu çocuğunun sulama kanalında ölümüne neden olan sanığın itirafları iddianamede - Son Dakika


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