Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madenindeki göçükte 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney-Kivu vilayetinde, altın madeninde meydana gelen göçükte, 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu vilayetinin Shabunda bölgesinde bulunan Lukamba maden sahasında, aşırı yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle madencilerden 7'si yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı ve 5'i kayboldu.
Yaralılar, tedavi altına alınırken, kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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