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Son dakika haberleri: Konya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Konya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

20.10.2021 12:29
Son dakika haberleri: Konya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Erkan G. (47), yakınları tarafından evindeki yatağında ölü bulundu.

Ölümle ilgili soruşturma başlatan polis, Erkan G'nin sahte içki kullanımından dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.

Maktulün sahte içkiyi N.D'den aldığını tespit eden ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan N.D'nin çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Konya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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