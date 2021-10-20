Son dakika haberleri: Konya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Maktulün sahte içkiyi N.D'den aldığını tespit eden ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan N.D'nin çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Ölümle ilgili soruşturma başlatan polis, Erkan G'nin sahte içki kullanımından dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Erkan G. (47), yakınları tarafından evindeki yatağında ölü bulundu.

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