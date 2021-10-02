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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 973 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 973 oldu

02.10.2021 20:26
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 973 oldu, System.String[]

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 162 testte 27 bin 973 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 162 testte 27 bin 973 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 72,35 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 997 bin 429, 2'nci dozda 44 milyon 910 bin 311 ve 3'üncü dozda 10 milyon 465 bin 405 olmak üzere toplam 110 milyon 159 bin 938 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa oldu.'KIŞ ŞARTLARINDA SALGINLA MÜCADELE DAHA ZOR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 27 bin 973, can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 973 oldu

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 973 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 973 oldu - Son Dakika
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