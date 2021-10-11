Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan yangında, 4 dönüm bağ alanı zarar gördü.

Kulp ilçesi Taşköprü Mahallesine bağlı Koyucak Kümeevleri mevkiindeki bağ alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Kulp ilçesi Taşköprü Mahallesine bağlı Koyucak Kümeevleri mevkiinde Ömer Güzel'e ait bağ alanı, komşularının kuru otları yakmasıyla alevlere teslim oldu. Alevlerin kuru otluk alanına sıçramasıyla 4 dönüme yakın bağ, bağın etrafındaki yaklaşık 200 metrelik dikenli çit, bağın içindeki incir, badem ve armut ağaçları tamamen yandı. Bir yılık mahsullerinin yok olduğunu ve bağının tamamıyla yandığını söyleyen bağ sahibi Ömer Güzel, "Yangın, bağıma komşu köylülerimizden bazılarının pekmez yapmak için otlak alanların ateşe verilmesi sonucu çıktı. Henüz bağ bozumu yapmadığım bir zamanda yangının çıkması ciddi anlamda maddi kayıplarımın meydana gelmesine neden oldu. Bağımın yanmasıyla yeniden eski hale getirmem yıllarımı alacak" dedi. - DİYARBAKIR