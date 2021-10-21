Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Salih Cesur'un (65) kullandığı 07 VHZ 57 plakalı otomobil, Gödene Caddesi Mezbahane Kavşağı'nda, Ali C. idaresindeki 07 KT 408 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Cesur ile aracında bulunan Yadikar Cesur (64) ve Ömür Altıntaş (66) yaralandı.
İtfaiye ekibince araç çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Diğer otomobilin sürücüsü Ali C, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kumluca'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika