Kurtalan'da şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması yapıldı - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamlığı iki şehit kabrinde bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Kaymakamlıkça başlatılan çalışma kapsamında Bağlıca köy mezarlığında bulunan Şehit Polis Memuru Hakan Çetinkol ile İlçe Jandarma Komutanlığı mezarlığında bulunan Şehit Jandarma Er Ramazan Arslan'ın mezarlarında bakım ve yenileme yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Tekin, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmek için şehitliklerde özenle çalışma yaptıklarını söyledi.

Daha sonra şehitler için kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yeşilyurt, İlçe Müftüsü Abdullah Erdem ve şehit yakınları da YER ALDI.