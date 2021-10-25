Son dakika haberleri... Kurye kılığına giren polis, uyuşturucu şüphelisini yakaladı - Son Dakika

Kağıthane'deki asayiş denetimlerinde kurye kılığına giren polis, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 1 şüpheliyi yakaladı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize yunus ekipleri, trafik polis ekipleri ve sokak bekçilerinin de desteği ile ilçe genelinde kurulan kontrol noktalarında, geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Geniş çaplı denetim kapsamında cadde, sokaklar ve sokaklarda bulunan dükkanlar ile kıraathaneler tek tek arandı. Cadde ve sokakların aranmasının yanı sıra kontrol noktalarında polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup dedektör köpeklerle arama yaptı. Sürücülerin ve yolcuların üst araması da yapan ekipler, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptı.

Denetimler kapsamında polis, kurye kılığına girerek "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı şüphelinin evine gitti. Şüphelinin uyuşturucu tespit edilmesi üzerine polis eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda SIM kart ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.