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Son dakika haberleri... Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi

20.10.2021 14:26
Son dakika haberleri... Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi

Son dakika habere göre Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında 376 gram kokain ele geçirildi.

Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında 376 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen aracı takibe aldı.

Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda, aracın direksiyon bölümünün altına gizlenmiş 376 gram kokain bulundu.

Uyuşturucu kuryesi olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü M.S.K. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi
Son dakika haberleri... Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi

Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi - Son Dakika
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