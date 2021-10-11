Son dakika haberleri: Kütahya'da sebze yüklü tırın devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Araçta bulunan ve kazada yaralanan Muzaffer Uzun (68) Gediz Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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