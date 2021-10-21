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Son dakika haberleri... Kuzey Kore: ABD ve BM Güvenlik Konseyi zaman ayarlı bombayla oynuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kuzey Kore: ABD ve BM Güvenlik Konseyi zaman ayarlı bombayla oynuyor

21.10.2021 12:38
Son dakika haberleri... Kuzey Kore: ABD ve BM Güvenlik Konseyi zaman ayarlı bombayla oynuyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kore, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tehlikeli bir "zaman ayarlı bombayla" oynadıklarını bildirdi.

Kuzey Kore, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tehlikeli bir "zaman ayarlı bombayla" oynadıklarını bildirdi.

Yonhap'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) ülkesinin 19 Ekim'de yaptığı füze denemelerini ve tepkileri değerlendirdi.

Sözcü, füze denemelerinin, "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu söyledi.

Denemelerin, komşu ülkeler için doğrudan bir tehdit teşkil etmediğini savunan Sözcü, özellikle ABD'yi hedef almayan denemeleri nedeniyle Washington yönetiminin endişelenmesine gerek olmadığını belirtti.

Sözcü, ABD ve BMGK'nin anormal tepkileri karşısında endişeli olduklarını ifade etti.

Füze denemeleri yapılırken ABD'nin akıllarında ve hedeflerinde olmadığına dikkati çeken Sözcü, söz konusu işin tamamen ülkenin savunması için planlandığını kaydetti.

Sözcü, Pyongyang'ın nükleer programının BMGK'ye taşınmasını "oldukça provokatif" olarak niteledi.

"Zaman ayarlı bombayla oynuyorlar"

Sözcü, ABD ve BMGK için "tehlikeli bir zaman ayarlı bombayla oynuyorlar" ifadesini kullandı.

ABD'nin elinde halihazırda denizaltı balistik füzeleri bulunduğunu belirten Sözcü, ABD'nin aynı silahları geliştirdiği için Kuzey Kore'yi eleştirmesinin "çifte standart" göstergesi olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore, balistik füze denemişti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ekim'de Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıklamıştı.

KCNA'da dün yer alan bir haberde, denemesi yapılan füzelerden birinin, "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" olduğu belirtilmişti.

Füzenin, "kanat hareketliliği ve süzülerek atlama mobilitesi dahil ileri düzey kontrol yönlendirme" teknolojilerine sahip olduğu vurgulanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Sözcü, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kuzey Kore: ABD ve BM Güvenlik Konseyi zaman ayarlı bombayla oynuyor - Son Dakika


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