ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde maden şehidi ailelerine katkı için gerçekleştirilen 'Maden Şehitleri aileleri Kamu Kurumları için üretiyor? projesi başladı.

Ereğli Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında maden şehidi ailelerine yönelik kurslar açıldı. Kepez Cumhuriyet Halk Evlerinde kurulan atölyede, 17 maden şehidi yakınına tekstil üzerine eğitimler verilmeye başlandı. Ereğli Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, amaçlarının maden şehitleri ailelerine hem meslek öğretmek hem de kendilerine gelir sağlamak olduğunu söyledi. Projenin bakanlıkça desteklenmesinin de önemli olduğunu ifade eden Çetin, İlk etapta 17 kursiyerimiz ile bu işe başladık. Halk eğitim merkezi ile iş birliği içindeyiz. Nuran hocamızın önderliğinde kursiyerlerimize eğitim veriliyor. Şu anda çanta imaları var. Bundan sonra kadın giyimi üzerine çalışma yapacağız. Tişört, penye üretimine geçeceğiz. Maden şehitleri ailelerine hem meslek öğretmek hem de gelir etmeleri amacıyla açılan kursumuz 1 yıl sürecek. Bu süreçte buradaki eğitimlerini alacaklar. Bundan sonraki süreçte kendi atölyemizi kurup maden şehidi yakınlarına hem istihdam sağlamak hem de kendi ekmeklerini kazansınlar, kendi ürünlerini oluştursunlar diyerek bir atölye oluşturacağız. dedi.