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Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü

08.10.2021 15:26
Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü

Bir son dakika haberine göre ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde son 3 ayda kurtların saldırısı sonucu 10'u büyükbaş, 13 hayvan öldü.

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde son 3 ayda kurtların saldırısı sonucu 10'u büyükbaş, 13 hayvan öldü. Mahalleli, kurt saldırılarına çözüm bulunmasını istedi.

İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurtlar, yerleşim alanlarına indi. Mahallede son 3 ay içerisinde kurt saldırısı sonucu meralarda otlayan 10'u büyükbaş, 13 hayvan öldü. Endişeli olduklarını belirten mahalleli, yetkililerden saldırılara çözüm bulmalarını istedi.

Mahallede oturan Osman Şen, "Bir hayvanımı parçaladılar. Komşularım da bu olaya şahittir. Diğer komşularımın da zararlar var. Bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hem doğanın hem hayvanlarımızın korunması buradaki olayların düzen almasını talep ediyoruz" dedi.

Saldırının kurtlar tarafından yapıldığını söyleyen Mehmet Demir de, "Temmuz ayından bu yana 10 büyükbaş ve 3 küçükbaş, yabani hayvanlar tarafından telef oldu. Çare ağrıyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü
Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü
Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü

Güzelyalı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü - Son Dakika


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