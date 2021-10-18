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Son dakika haberleri! Malatya'da işitme kaybı olan çocuklara koklear implantasyon operasyonlarına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Malatya'da işitme kaybı olan çocuklara koklear implantasyon operasyonlarına başlandı

18.10.2021 15:27
Son dakika haberleri! Malatya'da işitme kaybı olan çocuklara koklear implantasyon operasyonlarına başlandı

Son dakika haberine göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Polikliniği'nde ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazından fayda görmeyen çocuk ve erişkin hastalarda uygulanan koklear implantasyon operasyonlarına başlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Polikliniği'nde ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazından fayda görmeyen çocuk ve erişkin hastalarda uygulanan koklear implantasyon operasyonlarına başlandı.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ileri derecede işitme kaybı olan, işitme cihazından fayda görmeyen çocuk ve erişkin hastalarda uygulanan koklear implantasyon operasyonları, MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Polikliniği'nde uygulanmaya başladı.

MTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Işıl Çakmak Karaer tarafından, Doç. Dr. Secaattin Gülşen'in destekleri ile mondini deformitesi rahatsızlığı olan 2 yaşındaki hastaya aynı seansta çift taraflı koklear implantasyon ameliyatı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kulak, burun, boğaz branşında çok önemli bir operasyon olan koklear implantasyon işleminin Malatya'da gerçekleşmesinin sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Dr. Karaer, gerçekleştirilen operasyon ile 2 yaşındaki hastanın sağlığına kavuştuğunu aktararak, "Halk arasında biyonik kulak olarak da bilinen koklear implantasyon, iç kulaktaki koklear içerisine duymayı sağlayan elektrotun yerleştirilmesi ameliyatıdır. İşitme kaybı ilk olarak kişinin ailesi ve toplumla olan ilişkisini bozulmasına yol açar, ayrıca kişinin zihinsel faaliyetlerinin azalmasına, toplumdan uzaklaşmasına neden olur. Eğer hasta çocuk ise dil gelişimi tamamlanamaz ve bu durum entellektüel fonksiyonlarını olumsuz etkiler." ifadelerini kullandı.

Koklear implantasyon ameliyatının 2 yaşından sonra sosyal güvencesi olan tüm vatandaşlara ücretsiz olarak uygulandığını anlatan Karaer, şöyle devam etti:

"Koklear implantasyon ameliyatı sonrası çocuk hastalar özel bir eğitime tabii tutulmalıdır. Bu eğitim sayesinde hem konuşmayı hem de cihaza adapte olmayı öğrenirler. Başarılı bir koklear implantasyon sonrası ve gerekli eğitimlerin düzenle verilmesiyle çocuk, yaşıtlarından hiçbir farkı olmadan hayatını devam edebilir."

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Malatya'da işitme kaybı olan çocuklara koklear implantasyon operasyonlarına başlandı - Son Dakika


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