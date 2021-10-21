Son dakika haberleri... Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi Sürgü Caddesi'nde D.T. ve H.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. silahla yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatan polis şüpheli D.T'yi arıyor.
Kaynak: AA
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