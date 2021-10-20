Son dakika haberleri... Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Malatya'nın en büyük gelir kaynağının başında gelen kayısı ağaçlarının sararan yaprakları, adeta görsel şölen sunuyor.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte sonbaharla birlikte ağaçlarda oluşan güzel görüntüler drone ile görüntülendi.

Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya 'daki kayısı ağaçları, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

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